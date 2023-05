«Au début je tentais d'ignorer cette présence, de ne pas penser au fait que je me sentais constamment observé. Quelque chose me surveiller, c'était comme si quelqu'un épier mes moindres gestes..»

Pleins d'espoir, les Beckwith emménagent dans une nouvelle maison mais ils craignent le pire quand ils découvrent qu'elle est hantée. Ils font appel à une équipe de chercheurs réputés dans le domaine du paranormal pour rentrer en contact avec des esprits tourmentés. Ils devront alors affronter un terrible démon.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Miranda Leigh. Il a été réalisé par David Haycox.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.