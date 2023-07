«Quand j'étais couché la nuit, j'entendais des pas de quelqu'un qui portait de grosses bottes.»

Ron et Nancy Stallings croient avoir trouvé la maison idéale, jusqu'à ce qu'un esprit malfaisant venu d'outre-tombe se mettent à les attaquer. Des chercheurs en phénomènes paranormaux essayeront d'apporter la paix à la famille ainsi qu'au mort qui semble prisonnier entre deux mondes. Les Stallings se rendront bientôt compte que s'ils ne partent pas, ils ne s'en sortiront jamais.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Joe Amodio. Il a été réalisé par Stuart Taylor.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.