«Il ne faut, en aucun cas, brûler un jeu de Ouija parce que si l'on fait ça, on détruit physiquement l'oracle mais on ne ferme pas le portail pour autant.»

Marie Potter sait que sa fille Julie perçoit l'invisible sans faire appel à ses cinq sens. Au plus profond du silence, une présence communique avec elle, tourmente le reste de la famille et fait tout pour détruire ce que les Potter tiennent pour sacré.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Miranda Leigh. Il a été réalisé par Stuart Taylor.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.