Cet épisode est le dernier de notre série inédite en trois parties sur la scène ballroom à New York, à Paris et au Brésil. Direction le Brésil, à la découverte d'une scène ballroom en totale effervescence depuis 2015. Renaud nous explique la singularité du ballroom brésilien et comment les acteurs et actrices de ce mouvement adaptent la culture ballroom en fonction des danses, des musiques, des codes et des héritages qui leur sont propres.

Un épisode éclairé par les témoignages de nos invité.es exceptionnel.le.s :

Lunna Montty, danseuse de vogue fem, DJ, activiste et mother de la House of AbroBapho ;

Alan Costa, fondateur du collectif AfroBapho, performeur et activiste ;

La DJ et productrice Badsista, l'une des figures de la scène électronique queer brésilienne et Bruxa Cosmica, première Legendary du Brésil et d'Amérique latine, Princesse de la House of Xtravaganza et créatrice de la Casa de Cosmos.

Tracklist :

«Favela Vogue (Baile Funk Ha)» - B o u t

«O Poder É Delas» - Evehive, Lunna Montty & AfroBapho

«Descontrolada» - Pabllo Vittar & MC Carol

«Pegada de Malvadão” - Edcity

«Machooka» - BADSISTA

«A Braba do Jaca» - BADSISTA ft. Lari BXD

«Platina» - Evehive

«Ball De Favela» - DJ Bassan

«Witch Cxnt» - Bruxa Cósmica feat. EVEHIVE & BADSISTA

«SOFT CXNT» - Bruxa Cósmica

Musique seresta : vidéo «Seresta em Ijaci Minas Gerais» de Alessandro Marotta (YouTube)

«Boicote» - Bruxa Cósmica

Références :

Intro et partie Salvador de Bahia : baile funk, Vogue Fever Ball à Belo Horizonte, House of Astra, House of Tremme House of AfroBapho, Pablo Vittar, Gloria Groove, Linn Da Quebrada, Urias, Aya Nakamura, Bilal Hassani, Jair Bolsonaro, Grupo Gay da Bahia (GGB), populations yoruba, fon, ewe et kongo, religion afro-brésilienne candomblé, brega funk, Recife, musique pagode baiano.

Partie São Paulo : House of Zion, Félix Pimenta, collectif Bandida, productrices Evehive et Blackat, documentaire «Paris is Burning», Ball Vera Verão, album «Gueto Elegance», B o u t, DJ Bassan.

Partie Rio de Janeiro : House of Xtravaganza, Casa de Cosmos, roda de samba, blocos des carnavals de rue, baile funk, danseuses passista, danses batekoo et passinho, catégories travestis et boicetas, non-binaire, État du Minas Gerais, évangélisme, musique seresta, religion afro-brésilienne quibonda, population xakriabá, orisha Oxóssi.

Faya, le podcast du global dancefloor

Une émission de Renaud Brizard pour Nique – La radio

Réalisation : Malo Williams

Production : Christophe Payet avec le soutien de la SACEM

Voix de traduction (dans l'ordre d'apparition) : Tahina Duroussy, Gaspard Freyssinet, Priscillia Amey et Emma Biabiany