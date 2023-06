Expliquez-nous le monde

Ça peut sembler totalement improbable mais depuis 90 ans, les États-Unis dissimuleraient au monde entier des éléments extraterrestres comme un vaisseau spatial découvert en 1933… Et si les extra-terrestres étaient déjà parmi nous? C'est ce que dévoile un ancien membre des services de renseignement américain. Les États-Unis seraient-ils en possession de matériel venu d'ailleurs? On vous explique!



«–Alors on va voir qui est ce lanceur d'alerte qui fait des révélations fracassantes. On va se demander s'il faut le croire quand il affirme par exemple "on a retrouvé un vaisseau non-humain intacte". Et puis on va voir qu'au-delà de ce cas et de ces révélations, et bien la NASA et l'armée américaine travaillent effectivement de plus en plus sérieusement sur tous les phénomènes inexpliqués. Alors c'est un homme qui a 36 ans qui a une tête de Top Gun. Il a été pilote dans l'armée américaine, il a fait des études de physique auparavant et il a surtout travaillé 14 ans dans une agence des renseignement américain qui est justement chargée de travailler sur ces phénomènes inexpliqués.»