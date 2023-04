Expliquez-nous le monde

Les Européens ne doivent pas être «suivistes» des Etats-Unis sur le dossier taïwanais. Une prise de position d'Emmanuel Macron qui a courroucé nos principaux partenaires américains et européens. Une phrase prononcée au retour d'une visite d'Etat en Chine et au moment où Pékin lance de grandes manœuvres militaires autour de Taïwan. Pour quelles raisons cette phrase a-t-elle agacé nos alliés? On vous explique !

«–On va essayer d'expliquer ce qu'est Taïwan. C'est quoi cette petit île qui tient tête à l'immense Chine? On va se demander pourquoi ces manoeuvres militaires autour de Taïwan ces derniers jours... Et puis on va voir ce qu'a dit exactement Emmanuel Macron qui a tant choqué les américains et les européens.

–Et avant d'entrer dans le vif du sujet on va faire un petit point historique Nicolas.

–Oui parce que pour comprendre ce qu'il se passe, il faut remonter à la Seconde guerre mondiale. Les Japonais colonisaient la Chine, vaincus, ils se retirent. Et comment une guerre civile entre les communistes de Mao Zedong et les nationalistes de Tchang Kaï-chek.»