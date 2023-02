Expliquez-nous le monde

C'est la sécheresse du siècle. Plus d'un mois sans pluie en France avec des effets dévastateurs: certains d'entre vous en ressentent les conséquences dans leur quotidien. On parle même de restrictions. La France privée d'eau en plein hiver: on vous explique!

«"La France est en état d'alerte." C'est ce que disait Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique, au début de ce podcast. Notre pays n'avait pas connu une telle situation depuis au moins 1959. Les nappes phréatiques ne se remplissent plus, des camions-citerne doivent alimenter des villages du Var ou du Puy-de-Dôme... On parlera des raisons de cette sécheresse inédite. On verra que plusieurs facteurs entrent en jeu. Et puis ses conséquences directes, concrètes, avec des arbitrages en jeu: qui sera prioritaire pour consommer son eau? Enfin, on essaiera d'anticiper: la France devra-t-elle se passer durablement d'eau ou bien, au contraire, il est inutile de paniquer? Un compte à rebours est déjà enclenché.»