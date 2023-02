Expliquez-nous le monde

C’est la grandeur de la France qui repose désormais au fond de l’océan Atlantique, à 5000 m de profondeur. La marine brésilienne a coulé il y a quelques jours le porte-avion français Foch, à 350 kilomètres au large de ses côtes. Cet ancien fleuron de la marine française, vendu au Brésil en 2000 a été sabordé, après des mois d'errance dans l'océan. Il était pourtant rempli d'amiante, de mercure, et autres métaux lourds, un désastre écologique planifié, on vous explique !

«C'est un prestigieux navire qui a été coulé. On va vous raconter son histoire, des années 1960 à aujourd'hui. On va se demander pourquoi les brésiliens ont décidé de l'envoyer par le fond et puis on va se demander si la France aurait pu –aurait dû– s'y opposer. (...) L'archive que vous venez d'entendre date de 1963. On sent bien la fierté des années De Gaulle. C'était vraiment un étendard, ce porte-avion Foch. C'est l'époque du gaullisme triomphant, cette époque dont Michel Sardou est si nostalgique.»