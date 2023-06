Expliquez-nous le monde

Il est passé de paria à homme le plus courtisé de la planète. Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, dit MBS, est en France pour une visite fleuve de 10 jours: reçu par Emmanuel Macron, il se rendra à un sommet économique et au Bourget, défendra la candidature du royaume à l'Éxposition universelle et profitera de ses somptueuses villas. Comment cet homme hier au ban des Nations, reconnu responsable de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, est-il redevenu fréquentable? On vous explique!

«–La barbe est bien taillée, les yeux rieurs, le carnet de chèque à portée de main. MBS veut incarner la nouvelle image de l'Arabie saoudite. Il est en France pour une visite presque surprise, il sera même reçu par Emmanuel Macron qui a bousculé son agenda pour le recevoir. Pourtant, MBS a une réputation pour le moins controversée.

–On va voir pourquoi il a improvisé ce séjour et ce qu'il va faire en France, c'est notamment voir les invraisemblables propriétés qu'il a et dont, peut-être, il profitera. On verra également pourquoi il a longtemps été un paria et comment il est revenu dans le jeu ces dernières années. On parlera enfin des changements dans son pays: l'Arabie Saoudite était le pire pays pour le droit des femmes, ça va quand même nettement mieux.»