Expliquez-nous le monde

Les ports français et européens sont-ils devenus de véritables passoires, lieux de tous les trafics et porte d’entrée de la drogue sur le continent? Un rapport d'Europol liste les incroyables combines des trafiquants qui font preuve de créativité et usent de corruption pour écouler leurs marchandises coûte que coûte.

«–La créativité et le culot des trafiquant en tous genres pourraient faire pâlir les meilleurs scénaristes de séries policières. Europol vient de publier un rapport dans lequel sont listées toutes les techniques qui leurs permettent d'entrer puis d'inonder le marché européen à partir de nos ports. Infiltration, espionnage, piratage informatique: tout y passe.

–On va essayer de vous expliquer pourquoi les ports européens sont devenus la porte d'entrée préférée de tous les trafics, et pas seulement de la drogue. Pourquoi les quantités de drogues qui transitent dans ces ports sont absolument colosales. Et puis je vous dévoilerai quelques-unes des techniques les plus créatives pour faire passer cette marchandise. Et je peux vous dire que l'imagination des trafiquants n'a aucune limite.»