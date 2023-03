Expliquez-nous le monde

Olivier Dubois a été libéré cette semaine après 711 jours de captivité au nord du Mali. Il était le dernier otage français dans le monde. Accueilli par Emmanuel Macron sur le tarmac de l’aéroport de Villacoublay, sa libération est restée très discrète. Comment sont libérés les otages français? Est-ce qu'on paie une rançon? Et pourquoi l'image autrefois héroïque des otages a quelque peu changé ces dernières années? On vous explique!

«– Avec Olivier Dubois, tout un imaginaire d'otages ressurgit: Ghesquière, Taponier, Malbrunot, Chénier, Aubenas. Et des questions qui se posent toujours sur les négociations et les conditions de libération...

– On va voir ce que l'on sait de la détention et la libération d'Olivier Dubois. On va parler de la figure de l'otage en France. Ils sont beaucoup moins populaires ces derniers temps, on va se demander pourquoi. Et puis on va s'interroger sur les rançons. Avec le temps on finit généralement par savoir qui a payé et combien.»