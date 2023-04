Expliquez-nous le monde

Les trois dernières centrales nucléaires allemandes ont fermé leur porte ce week-end. Conséquence: l'Allemagne se fournit désormais en électricité via des technologies très polluantes. Pour quelles raisons Berlin a décidé de se passer de l'atome? On vous explique!

«–C'est une décision qui peut paraître contre-intuitive: à la demande des écologistes, l'Allemagne a fermé ce week-end ses dernières centrales nucléaires. Elle relance ses centrales à charbon, elle construit des ports méthaniers pour importer du gaz de schiste, le tout dans un contexte de boycott des importations russes...

–On va voir que c'est principalement à cause de la peur des accidents que l'Allemagne a pris cette décision radicale de sortir du nucléaire. Mais résultat, l'Allemagne est aujourd'hui le plus gros pollueur d'Europe en consommant son charbon et son gaz. Et puis on verra que tout cela est sans doute provisoire. En tout cas les Allemands promettent que bientôt ils redeviendront propres.»