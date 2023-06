Expliquez-nous le monde

Un vieux chalutier avec à son bord près de 700 migrants a coulé la semaine dernière au large du Péloponnèse. C'est l'une des pires catastrophes en Méditerranée. Et se pose des questions sur le rôle trouble des garde-côtes grecs dans cette affaire macabre : la Grèce a-t-elle tardé pour secourir les naufragés voire a-t-elle précipité le drame ? On vous explique !

«–Ils étaient montés dans un vieux chalutier, ils ont traversé la Méditerranée et la plupart sont morts. La semaine dernière, un nouveau drame humanitaire à frappé l'Europe, au large du Péloponnèse: des Pakistanais, des Égyptiens, des Syriens ont perdus la vie. Un drame qui aurait pu et aurait dû être évité mais c'était sans compter l'attitude douteuse des gardes côtes Grecs.

–On va essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé et on va voir qu'on en sait plus aujourd'hui sur la cruauté des passeurs Égyptiens qui ont organisé ce voyage vers la mort. Et puis on découvre aussi maintenant que les récits des rescapés ne collent pas du tout avec la version des gardes côtes Grecs.»