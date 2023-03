Expliquez-nous le monde

Maureen Kearney est retrouvée dans sa maison inconsciente, bâillonnée, ligotée, la lettre A scarifiée sur son ventre et violée, en 2012. La responsable syndicale allait alerter le Président de la République d'un accord entre EDF et la Chine menaçant des milliers d'emplois en France. Dix ans plus tard personne n'est suspecté. On vous explique!

«L'histoire de Maureen Kearney c'est un film, littéralement, un film sorti le 1er mars: "La syndicaliste". Son histoire, c'est celle d'une femme qui passe de victime à accusée. Accusée de dénonciations mensongères sur fond de pressions politiques et d'intermédiaires aux méthodes de barbouze. Trois raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.

-(Nicolas) Alors on va voir que c'est méconnu: l'histoire d'une femme qui a été agressée et violée, sans doute parce qu'elle dérangeait de très gros intérêts. Mais on va voir que cette femme a aussi été accusée ensuite d'avoir menti, et puis enfin que cette affaire rebondit aujourd'hui avec le témoignage d'une deuxième femme à qui il est arrivé exactement la même chose.»