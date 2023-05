Expliquez-nous le monde

Deux drones abattus au-dessus du Kremlin et la Russie accuse l'Ukraine d'avoir voulu assassiner Vladimir Poutine. Le Président russe était-il vraiment en danger? Rien n'est moins sûr: Poutine ne dort jamais dans le palais présidentiel. D'ailleurs, grâce à plusieurs stratagèmes, on ne sait jamais vraiment où il se trouve...

«–L'image est saisissante: un petit engin volant –un drone–, qui s'approche des toits du Kremlin en pleine nuit et qui explose, abattus par des systèmes de défenses. Ça s'est passé mardi soir. Immédiatement, les autorités russes accusent l'Ukraine d'avoir voulu éliminer Vladimir Poutine et Kiev dément toute implication. Que s'est-il passé? Vladimir Poutine était-il vraiment menacé? Beaucoup de questions se posent aussi sur l'opportunité –et la véracité surtout– d'une telle attaque, en pleins préparatifs des fêtes patriotiques du 9 mai et d'une probable contre attaque ukrainienne.

– On va voir qui est à l'origine de ces survols de drones au-dessus de Moscou, on va en tout cas évoquer les différentes hypothèses. On vous racontera aussi que Vladimir Poutine ne dort en réalité jamais au Kremlin et qu'il y avait donc très peu de chances qu'il puisse être touché par ce possible attentat. On verra donc où et comment il vit généralement. »