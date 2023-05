Expliquez-nous le monde

En l'espace de quelques jours, plusieurs personnalités politiques françaises se sont rendues au Danemark. La raison? Une politique migratoire qui va parfois très loin et dont aimeraient s'inspirer les oppositions... et qui intrigue le gouvernement. Comment ça marche? On vous explique!



«–Les républicains divisés sur les retraite veulent reprendre l'initiative et quel meilleur sujet pour ressouder leur troupes que l'immigration? Le parti de Eric Ciotti propose pas moins de deux textes de lois pour contrôler les flux et dans le même temps, piéger le gouvernement qui tergiverse sur la question. Au cœur des propositions, un modèle: celui du Danemark. Le petit pays scandinave dirigé par la gauche fait preuve d'une inventivité qui parfois peut laisser pantois.

–On va détailler ces mesures anti-immigration au Danemark mais aussi comment le pays fait pour décourager l'arrivée d'étrangers. On va parler de cette politique qui permet de forcer des étrangers, mêmes des danois d'origines étrangères, à déménager de certains quartiers pour éviter la formation de ghettos.»