Expliquez-nous le monde

L'Allemagne dit «non» à la fin de la voiture thermique en Europe. Berlin a décidé de stopper net l'ambition européenne qui prévoyait de mettre fin aux moteurs classiques pour les voitures d'ici 2035. Pourtant, la plupart des pays européens, la France en tête, y étaient favorables. On vous explique!



«Va-t-on vraiment interdire en Europe les moteurs à explosion et quand? On va se demander pourquoi l'Italie et l'Allemagne ne veulent plus de cette interdiction à partir de 2035 et enfin les constructeurs sont-ils prêts pour la grande bascule vers le tout électrique?»