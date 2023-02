Expliquez-nous le monde

C'est un scoop mondial qui a retenu notre attention. Un journaliste américain chevronné affirme avoir découvert qui a saboté les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Pour lui, pas de doute, le coupable, c'est le Président des Etats-Unis: Joe Biden. Une révélation sujette à caution. Et pour cause: ce grand reporter est de plus en plus controversé et ses méthodes sont pour le moins sulfureuses. On vous explique !

«–On va voir que c'est un film d'action et en même temps un roman d'espionnage qu'on va vous raconter. Quatre mois après ce sabotage des gazoducs, on ne sait toujours pas qui les a fait sauter. Aucune enquête n'a abouti. On va se pencher sur ce journaliste américain qui accuse les États-Unis: qui est-il et que dit-il?

–Alors d'abord ces gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, quelle était leur importance?

–C'étaient deux gros tuyaux qui étaient censés amener une grosse partie du gaz russe directement vers son principal client, c'est-à-dire l'Allemagne. Ils partaient de St-Petersbourg, ils étaient posés au fond de la mer Baltique et ils ressortent au nord de l'Allemagne.»