Expliquez-nous le monde

C'est ce qu'on appelle un effet papillon: un phénomène climatique dans le Pacifique entraîne des conséquences en chaîne sur toute l'Amérique, l'Australie, l'Asie, déjà en Afrique et bientôt en Europe. Cette anomalie s'appelle El Niño. Elle vient de se déclencher. Et ses effets peuvent être dévastateurs... On vous explique!

«–Ce phénomène c'est El Niño, «l'enfant» ou «le petit garçon» en espagnol. Une anomalie en cour de formation sur les cotes péruviennes, coté pacifique. Un phénomène brutal, cyclique, qui génère des inquiétudes non seulement en Amérique latine mais aussi en Asie, en Australie et même jusqu'en Europe.

–On va essayer d'expliquer comment un réchauffement des eaux du Pacifique peut impacter toute la planète. On va se demander pourquoi on craint aujourd'hui un super Niño. Et puis on va voir quelles sont les conséquences possibles en France.

–C'est l'ONU qui a lancé l'alerte, El Niño est de retour. Ce phénomène revient de manière tout à fait irrégulière. Ça peut être tous les deux ans, tout les sept ans... Ça dure généralement entre six mois et 18 mois. Ça commence par une baisse des vents sur l'Océan Pacifique.»