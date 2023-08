Expliquez-nous le monde

Le Président gabonais Ali Bongo au pouvoir depuis 2009 a été destitué cette semaine par des militaires en charge de sa protection personnelle. Ce coup d'Etat est le huitième en Afrique en 3 ans. Mais peut-il être rapproché des derniers putschs au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Pas vraiment... On vous explique!

«–"Épidémie de coups d'état", ce sont les mots d'Emmanuel Macron prononcés en début de semaine. Le président de la République faisait référence à la dizaine de renversements de régimes en Afrique en trois ans. Le dernier en date: le Gabon, le berceau de la France-Afrique, qui est sur le point de tourner la page de plus de 55 ans de règne du clan Bongo. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi Nicolas.

–On va voir que c'est surtout la chute d'une dynastie: les Bongo père et fils contrôlaient d'une main de fer ce pays depuis 56 ans. On va voir aussi pourquoi le Gabon n'est pas un pays comme les autres, c'est vraiment le coeur nucléaire de la France-Afrique. On va voir aussi que ce coup d'état est très différent de ceux qui viennent d'avoir lieu au Mali, au Burkina Faso et au Niger.»