Les plus grands ingénieurs et spécialistes d'Internet demandent une pause dans le développement de cette intelligence artificielle dernier cri.

Chat GPT, une intelligence artificielle accessible à tous au développement fulgurant. En quelques mois seulement, on est passé d'un instrument qui permettait par exemple aux adolescents de réaliser leurs exposés à une version tellement avancée que les plus grands ingénieurs et spécialistes d'Internet dont Elon Musk demandent une pause dans son développement. L'Intelligence artificielle est-elle en train d'échapper à ses créateurs? On vous explique!

«–On va d'abord détailler les arguments de ces spécialistes qui demandent une pause, un moratoire. Vous allez voir que c'est assez effrayant. On va voir aussi que Chat GPT pourrait, à terme, détruire des centaines de millions d'emploi. Créer de la richesse, mais détruire beaucoup d'emplois... Et puis on va vous raconter l'histoire dramatique d'un jeune belge qui s'est suicidé après un long dialogue avec une intelligence artificielle...

–Des risques majeurs pour l'humanité. Les mots sont pesés. Un danger pour notre société: voilà ce que pourrait représenter l'humanité, Chat GPT. Nous ne sommes qu'au début de l'intelligence artificielle et déjà la Belgique son premier drame.»