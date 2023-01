Expliquez-nous le monde

Entre la France et le Burkina Faso, le divorce est consommé. Ouagadougou exige le départ de l’armée française présente sur son territoire depuis 2009, en tout 400 commandos des forces spéciales de la force «sabre» s'apprêtent à rentrer. Une actualité qui relègue un peu plus la Françafrique aux livres d’histoire, on vous explique !

«Après deux putschs en huit mois et des relations de plus en plus tendues avec la France, le Burkina-Faso met un terme à la présence française dans le pays. (...) On va voir que c'est le troisième pays francophone africain qui dit à l'armée française: "Au revoir et merci." Et en réalité ils ne disent même pas "merci". On va expliquer pourquoi l'opinion publique au Burkina-Faso en est venue à détester la France. Et puis on va voir qu'à chaque fois que les Français se retirent, ce sont les Russes qui arrivent... (...) On va commencer cette histoire de rupture par le début, la rencontre: pourquoi est-ce que l'armée français était présente au Burkina-Faso? Principalement en appui aux opérations au Mali.»