Expliquez-nous le monde

C'est la réponse du gouvernement à la sécheresse historique que nous vivons : recycler les eaux usées. Une idée qui tombe sous le sens, qui fonctionne partout ailleurs mais qui n’est pas assez mise en valeur chez nous. Seul 1% des eaux usées est recyclé en France alors que dans d'autres pays les techniques sont tellement au point qu'elle permettent de fournir l'eau du robinet. On vous explique!

«–32 jours sans pluie. Une sécheresse inédite en hiver. La pire depuis 1959, on en parlait dans l'épisode du 24 février dernier et ce constat dramatique: la France n'est pas prête. On ne sait pas utiliser l'eau comme il le faudrait et surtout l'économiser. C'est tout l'objectif du Plan Eau que va dévoiler le gouvernement la semaine prochaine.

–On va essayer d'expliquer pourquoi –pour l'instant– on est nuls en matière de recyclage, de récupération des eaux usées. On va voir qu'à l'étranger il y a des pays où ça fonctionne très bien. On va expliquer comment ça marche. Et puis à l'échelle mondiale, les eaux usées pourraient devenir, demain, une sorte de nouvel or noir.»