Attaque de Djerba: les communautés juives en danger

Une attaque contre la synagogue deux fois millénaire de la Ghriba, en Tunisie, a fait cinq morts, dont un Français, mardi soir. Une attaque qui survient au moment du plus grand pèlerinage juif dans le monde arabe. Fortes de plusieurs centaines de milliers de personnes il y a encore quelques années, les communautés juives du monde arabe disparaissent progressivement. Pourquoi? On vous explique!

«–L'attentat visait la synagogue de la Ghriba, sur l'île de Djerba, au large de la Tunisie. Le site est un sanctuaire vénéré depuis des siècles par la communauté juive et ce n'est pas la première fois qu'il est pris pour cible. Mais l'attentat de mardi, qui a fait cinq mort dont un français, s'inscrit dans un triste délitement des liens entre juifs et monde arabe.

–On va voir d'abord que ce qui était visé à Djerba c'est le plus grand rassemblement de juifs dans le monde arabe. C'est donc un symbole important. On va se demander ce qui reste des communautés juives en terres musulmanes: combien de juifs restent encore en Algérie? Au Maroc? En Tunisie? En réalité pas beaucoup. Malgré tout, il y a aussi en ce moment quelques synagogues qui rouvrent.»