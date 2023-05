L'armée française aurait-elle pu empêcher l'enlèvement d'Olivier Dubois?

Deux mois après la libération du journaliste Olivier Dubois, otage pendant plus de 2 ans au Mali, une enquête de plusieurs médias implique l'armée française dans les circonstances de son enlèvement. On vous explique.

«–C'est une affaire pour le mois embarrassante pour les autorités françaises. Deux mois tout juste après le retour d'Olivier Dubois en France, quatre médias dont Le Monde et Libération révèlent que le journaliste était suivi de près par les militaires français de la force Barkhane, mais qu'ils n'auraient rien fait pour éviter son rapt par des djihadistes. L'histoire est à peine croyable.

–D'abord c'est un véritable roman d'espionnage qu'on va vous raconter. L'armée française a surveillé un journaliste français et a même envisagé de l'utiliser à son insu. On va parler de l'interprète d'Olivier Dubois, qui a joué un rôle central, un double voire un triple jeu, dans cette affaire. Puis on va se poser la question: est-ce que ce kidnapping aurait pu être évité?

–On avait tous poussé un « ouf» de soulagement en mars dernier lorsque les première dépêches AFP nous apprenaient la libération d'Olivier Dubois, le journaliste français qui travaillait notamment pour Libération, détenu depuis deux ans au Mali par un groupe djihadiste. Ce qu'on apprend cette semaine, c'est que tout cela aurait pu être évité.»