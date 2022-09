Expliquez-nous le monde

C"est une partie de Cluedo géant qui est en train de se jouer en Mer Baltique. Les gazoducs Nord Stream 1, et Nord Stream 2 ont été endommagés par des explosions. Alors passons un peu en revue les suspects potentiels; faire sauter deux infrastructures stratégiques à 100m de profondeur, ça n"est pas une opération à la portée de toutes les organisations. On vous explique !

«-On va voir que c'est effectivement un sabotage qui a eu lieu. C'est une des seules certitudes qu'on ait. Ce n'est pas un accident. Qui en est l'auteur? Il y a deux suspects principaux: la Russie et les États-Unis. On va voir pourquoi.

-Nord Stream 1 et 2, vous en avez sûrement entendu parler cet été quand les Russes avaient décidé de nous couper le gaz, à nous les Européens. Il ne risque pas de revenir puisque les deux gazoducs ont été endommagés.

-Ça s'est passé lundi et mardi dernier. Trois explosions. D'abord sur Nord Stream 2, une première explosion qui a provoqué une fuite de gaz. Et puis quelques heures après deux autres explosions dans le même coin. Ça se passe tout près d'une île danoise.»