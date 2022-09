Expliquez-nous le monde

Battue à mort à Téhéran pour une mèche de cheveux qui dépassait de son hijab, le sort tragique de la jeune Masha Amini, a déclenché une immense vague de colère en Iran, directement dirigée contre le régime des Mollahs. La police des mœurs est désormais prise pour cibles, et des femmes vont jusqu’à se dévoiler en public, et à bruler leur hijab, on vous explique !

«"Mort aux dictateurs", scande la foule iranienne. La police des moeurs est désormais prise pour cible et des femmes vont jusqu'à se dévoiler en public et à brûler leur hijab. L'Iran est en ébullition depuis la mort de Masha Amini. On va se demander qui était cette jeune femme de 22 ans qui n'avait rien demandé à personnes. On va se demander de quoi elle est maintenant le symbole - sans doute des jeunes, des femmes, des pauvres et des kurdes. Et puis on va voir ce qu'il se passe depuis sa mort. Est-ce que c'est le début d'une révolution ? Aujourd'hui le nom de Masha Amini est connu dans tout l'Iran et même bien au-delà mais à l'origine elle était simplement une anonyme qui venait se balader à Téhéran.»