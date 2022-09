Expliquez-nous le monde

50 ans après, l’Allemagne et Israël commémorent la prise d’otage des Jeux Olympiques de Munich 72. La compétition vire au cauchemar le 5 septembre, quand onze athlètes israéliens sont pris en otage, avant d’être assassinés par des membres du commando palestinien “Septembre noir”, on vous explique !



« - 1972 - 2022, c'est le temps qu'il aura fallu pour que l'Allemagne trouve enfin un accord pour indemniser les familles des victimes des Jeux Olympiques de Munich. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast, avec Nicolas.

- Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi exactement l'Allemagne demande pardon. Pour trois fautes, en fait: avant, pendant et après la prise d'otages. On va aussi voir ce qu'il s'est passé exactement, ce 5 décembre 1972. C'est un fiasco pour les forces de l'ordre allemandes. Et puis enfin, cette histoire, c'est aussi celle de la vengeance du Mossad. Ça a duré vingt ans pour traquer et retrouver tous les coupables.»