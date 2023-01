Expliquez-nous le monde

Épisode 107 - Après plus de trente ans de cavale, le mafieux le plus recherché d'Italie, Matteo Messina Denaro, a finalement été retrouvé en Sicile.

Après plus de trente ans de cavale, le mafieux le plus recherché d'Italie, Matteo Messina Denaro, membre de l’organisation criminelle Cosa Nostra, a finalement été retrouvé en Sicile. Il se vante d’avoir «rempli un cimetière à lui tout seul», on le surnomme, «diabolique», ou encore «le sec», on vous explique !

«-(Fabien) Il se vante d'avoir rempli un cimetière à lui tout seul. On le surnomme "diabolique", ou encore "le sec", Matteo Messina Denaro est considéré comme l'un des plus grands trafiquant de drogue au monde. Atteint d'un cancer, c'est finalement là la Clinique que les carabinieris l'ont arrêté. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.

-(Nicolas) C'est une page qui se tourne, c'était le dernier grand grand chef mafieux de l'époque où le clan Corleone terrorisait l'Italie. On va vous raconter ce parcours criminel exceptionnel et monstrueux et puis on va vous raconter aussi comment, pendant 30 ans, il a pu échapper à la justice.»