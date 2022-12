Expliquez-nous le monde

C’est un grand calendrier de l’Avent qui se joue au Royaume-Uni, chaque jour une nouvelle grève, pour lutter contre une précarité énergétique, et une inflation devenues insupportables outre-Manche. Ce sont les infirmières, les cheminots, les postiers, la police aux frontières, et même les brasseurs de bières qui sont en grève, on vous explique !

«-On va se demande pourquoi les salariés anglais sont en train de craquer. La réponse c'est que leur pouvoir d'achat s'est réellement effondré. Comment on est arrivé là ? On va voir que ça fait quinze ans que les choses tournent mal. Et puis on va parler du rapport très spécial que les anglais ont avec la grève et le conflit social à cause de mouvements très durs, très violents, qui ont eu lieu une quarantaine d'années sous Margaret Thatcher.

- Plus 11% d'inflation sur un an, c'est un chiffre qui peut cacher une situation assez déplorable au Royaume-Uni. Beaucoup de Britanniques sont dans une situation très précaire...

-Oui alors 11% c'est le chiffre de l'inflation réelle et c'est comme pour les températures, il y a l'inflation réelle et l'inflation ressentie...»