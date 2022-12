Expliquez-nous le monde

Quand la justice doit faire marche arrière, et tenter de réparer les erreurs qu’elle a commises. Ce n’est pas souvent, mais s’ouvre aujourd’hui le procès en révision d' un homme condamné à tort pour un viol il y a 20 ans. Il pourrait devenir le 12e homme à obtenir sa réhabilitation depuis 1945. On vous explique !

«-C'est une procédure exceptionnelle, qui n'est jamais engagée à la légère. Obtenir sa réhabilitation et rétablir son honneur, c'est un parcours du combattant...

-On va d'abord décortiquer la mécanique d'une erreur judiciaire, vous raconter l'histoire de Julie qui à tort. On va voir comment se passe un procès en révision et puis on va se demander pourquoi il y en a eu si peu depuis 1945, mais surtout depuis l'affaire Dreyfus...

- Pour parler de cette histoire il faut remonter en 1998. C'est l'année où Julie accuse Farid de viol.

-Oui, Julie c'est une jeune fille de 15 ans qui vit dans une petite ville du nord de la France. Ses parents sont chefs d'entreprise et elle raconte un jour à ses frères puis à ses parents qu'elle a été violée deux fois par un garçon de 17 qu'elle connait vaguement.»