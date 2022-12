Expliquez-nous le monde

C’est un jugement historique, Jérémy Garamond vient d’obtenir la condamnation de l’homme qui l’a agressé sexuellement, plus de 30 ans après les faits. C’est un espoir pour toutes les victimes, qui pourrait mettre fin à la prescription des faits. On vous explique !

«En 2018, on apprenait que José Bruneau de La Salle, figure du monde hippique, était accusé d'agressions sexuelles répétées sur deux garçons, pour des faits commis en 1990 et donc trop tard pour les juger au pénal. (...) On va parler des faits : de quoi est accusé ce notable? Par qui est-il accusé? Finalement, il a donc été jugé par un tribunal civil. On va expliquer quelle est la différence entre la justice pénale et la justice civile. Et puis, pourquoi, finalement, un tribunal a décidé que l'on pouvait juger des agressions sexuelles qui datent d'il y a plus de 30 ans? Est-ce que c'est la fin de la prescription? »