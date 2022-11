Expliquez-nous le monde

C’était un mardi soir comme les autres, jusqu’à une alerte info dont les quelques mots glacent le sang : «La Pologne touchée par un tir de missile russe». Un push qui a fait planer le spectre d’une nouvelle guerre mondiale, car un pays qui s’attaquerait à un pays membre, attaquerait de facto l’alliance. On vous explique !

«-On va faire le récit de cette nuit où l'on a cru que la Troisième guerre mondiale pouvait menacer. On va voir ce qui s'est vraiment passé en Pologne ce 15 novembre. Et puis on va voir comment on a sur que finalement, non, la Russie n'a pas attaqué la Pologne.

-Dans la soirée de mardi quand cette alerte info est apparue sur les téléphones on a bien cru que ce serait l'un de ces moments où on se rappelait ce qu'on faisait ce mardi soir là. Peut-être le début de la Troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il s'est passé quelques heures plus tôt, Nicolas?

-À 20 heures c'est l'agence américaine AP qui annonce que selon un haut responsable du renseignement américain, des missiles russes sont tombés en Pologne et ont tué deux personnes. On saura rapidement qui s'agit d'un missile qui est tombé sur un village polonais.»