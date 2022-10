Expliquez-nous le monde

Avant Xi Jinping, il y a eu Mao. Point, à la ligne. En tout cas c’est le message qu’a fait passer le secrétaire général du Parti communiste chinois, en expulsant du congrès son prédécesseur, Hu Jintao. Xi Jinping n’a jamais été si puissant, et le voilà reconduit pour cinq ans comme secrétaire général du Parti communiste chinois. C’est son troisième mandat, et on voit mal ce qui pourrait l’empêcher d’aller encore plus loin.

«On va voir ce que représente cet ancien président, Hu Jintao, qui s'est fait sortir du congrès. Pourquoi Xi Jinping est désormais aussi puissant à la tête du pays le plus peuplé du monde ? Et puis on va vous raconter aussi d'où vient Xi Jinping. Vous verrez qu'il vient de loin : il a connu les grandes purges des années 1960. (...) Xi Jinping, ça fait une grosse dizaine d'années qu'on le connait, qu'il est apparu dans le paysage. Pour nous il a toujours été un personnage éminent du Parti communiste chinois, mais il a une histoire très compliquée avec le parti... »