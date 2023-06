Culture 2000

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l’astrologie, les spiritualités, le développement personnel (et la théosophie) sont hyper à la mode en ce moment? Alors cet épisode sur le New Age devrait répondre à quelques unes de vos questions.

«–On ne va pas se mentir on a tous essayé de faire bouger des verres pendant une séance de spiritisme, on va donc parler de spiritisme pour commencer cette histoire.

–Un des premiers qui se lance dans l'occultisme, qui est la croyance qu'il y a un monde invisible d'esprits ou de fluides qui s'incarne dans le monde matériel, c'est Mesmer en France. À la fin du XVIIIe siècle, il se revendique comme un scientifique de l'esprit des Lumières. Il pense qu'il y a un flux magnétique qui traverse le vivant et qui serait un genre d'intermédiaire entre les hommes et les corps célestes. Ça servirait selon lui à expliquer les maladies et il faudrait donc des magnétiseurs pour venir vous guérir. On est dans les premières croyances, dans un esprit qui se veut scientifique.

–On parle des fois aussi des sœurs Fox comme celles qui auraient vraiment lancé le New Age et qui font partie des précurseurs du paranormal en 1848. Elles font des démonstrations publiques de bruits inexpliqués, disent communiquer avec les esprits etc. Cette mode du spiritisme va exploser au XIXe siècle en Occident.»



