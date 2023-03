«Sans cadavre, sans arme ou autres indices incriminants, l'inspecteur Todd ne pouvait rien faire et il devait remettre Danny King en liberté.»



Sans corps, difficile de mener une enquête. Le feu est souvent le meilleur complice des meurtriers et provoque la destruction des preuves matérielles. Destruction oui, mais pas disparition. Aujourd’hui, l’expertise d’anthropologues légistes permet d’analyser des ossements même méconnaissables. Les docteurs John Verano et Doug Owsley le démontrent en identifiant les restes calcinés de deux journalistes découverts au Guatemala sept ans après le signalement de leur disparition.

Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New detectives produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Robin Bate et réalisé par Joe Wiecha.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Mandy Lebourg assistées de Sidonie Cottier

Montage: Camille Legras

Illustration: Initial Studio

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.