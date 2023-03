Lorsque les causes d’un décès sont inexpliquées, il arrive que l’infiniment petit soit le seul témoin du crime. Pour résoudre les enquêtes, les scientifiques récoltent et analysent les insectes découverts sur le corps des victimes. Leur espèce ainsi que leur stade de développement sont, si on sait les lire, de précieux indices sur une scène de crime.

Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New detectives produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Robin Bate et réalisé par Joe Wiecha.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Mandy Lebourg assistées de Sidonie Cottier

Montage: Camille Legras

Illustration: Initial Studio

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.