«Quelques semaines après l'incendie, ce qui restait de l'immeuble a été démoli. Par conséquent, les indices que j'avais photographié n'existaient plus. Si je n'avais pas eu ces photos pour les mesurer aux autres indices physiques, il m'aurait été difficile de résoudre ce crime.»



Les photographes légistes sont parmi les premières personnes dépêchées sur une scène de crime. Preuves évidentes ou indices dissimulés, ce qui échappe à l'œil nu est capturé par ces photographes judiciaires. Sans leur expertise, la résolution d’une affaire peut s’avérer plus compliquée que prévu.

Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New detectives produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et réalisé par Stacey Foiles.

