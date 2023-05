La découverte d'un criminel et son arrestation représente l'ultime étape d'une enquête. Mais une fois la culpabilité prouvée, il faut trouver la motivation derrière le crime, et parfois elle est étonnante.

«On a rien trouvé qui nous permettait d'avoir des soupçons non plus. Le bureau du coronaire a alors conclu à une mort accidentelle. »



Faux semblants, jeu d’acteur et mise en scène, les criminels sont doués pour maquiller leur crime menant parfois les experts sur des fausses pistes. Les enquêtes criminelles sont des jeux de dupes qui peuvent conduire à des erreurs judiciaires. C’est aux enquêteurs qu’incombe la lourde responsabilité de démêler le vrai du faux afin d’arriver aux circonstances précises de la mort de la victime.

