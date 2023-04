«L'analyse ADN a été cruciale en ce sens qu'elle démontrait la présence du meurtrier et de la victime sur la scène de crime ensemble. Ces petits indices nous ont permis d'envoyer un criminel en prison.»



Démocratisée depuis 1988, l’identification par l’ADN est aujourd’hui un élément primordial pour les enquêteurs criminels. Mégots, fragments d’os, textiles… sont autant d’éléments qui sont capables de faire inculper un meurtrier ou disculper un innocent.

Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New detectives produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Lynn Waltz. Il a été réalisé par Greg Francis.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Mandy Lebourg assistées de Sidonie Cottier

Montage: Camille Legras

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.