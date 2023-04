«Le meurtrier était vraisemblablement un habitué de la maison.»

La façon dont vous mettez les points sur les «i» et les barres sur les «t» peut s’avérer essentielle dans la résolution d’enquêtes criminelles. D’une liste de courses gribouillée sur un bout de carton à une note manuscrite, des graphologues et experts en analyse de documents tentent de lire entre les lignes afin d’identifier le coupable.

Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New detectives produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Joseph Wiecha.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Mandy Lebourg assistées de Sidonie Cottier

Montage: Camille Legras

Illustration: Initial Studio

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.