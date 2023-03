«Robert Ressler croit que bien que les meurtres en série ne soient pas limités aux Etats-unis, c'est le pays où ils ont connus la plus grande croissance depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale.»

Déterminer le profil psychologique des tueurs en série, c’est prévoir leur folie meurtrière. Dans les années 70, alors que la psychologie criminelle n’est qu’à ses balbutiements, le célèbre profiler du FBI, Robert Ressler, popularise l’expression de «serial killer». À l’aide d’indices invisibles, d’habitudes ou de traits sociaux, le profilage révolutionne les enquêtes et permet de cerner la personnalité de nombreux meurtriers..

Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New detectives produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et James Schultz et il a été réalisé par Joseph Wiecha.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Mandy Lebourg assistées de Sidonie Cottier

Montage: Camille Legras

Illustration: Initial Studio

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.