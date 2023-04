«Je n'avais jamais vu un endroit à ce point criblés de balles. Sur le mur sud, il y avait 45 trous de balle.»

Le type d’arme, les résidus de balle, la direction et la distance de tir contiennent tous des indices importants. Des éléments que les experts en balistique sont chargés d’étudier afin de révéler la vérité sur la mort de la victime.

Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New detectives produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Robin Bates et il a été réalisé par Susan Mann.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Mandy Lebourg assistées de Sidonie Cottier

Montage: Camille Legras

Illustration: Initial Studio

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.