Le règne de Tany Zampa effectue la transition entre le milieu corse à l'ancienne et le nouveau milieu, essentiellement issu de la French Connection. Les années de Zampa et de son «clan des Siciliens» coïncident avec quelques-unes des affaires les plus médiatiques et des dossiers les plus lourds de l'histoire criminelle de Marseille –la French Connection, l'assassinat du juge Michel et la tuerie du Bar du téléphone–, même s'il n'a pu être directement lié à aucune d'entre elles.

Cet épisode de « Les parrains de la côte » est co-produit par Initial Studio et Comic Strip Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les parrains de la côte » produite par Comic Strip Production, écrite et réalisée par Thierry Aguila. Avec la voix d'Olivier Marchal.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Crédits du podcast

Production exécutive du podcast : Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic assistée de Louise Nguyen

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Illustration : Initial Studio