Antoine et Barthélemy «Mémé» Guérini deviendront les vrais parrains de Marseille après la Seconde Guerre mondiale, en ayant fait le «bon choix», au contraire de Paul Carbone et François Spirito, noyés dans la collaboration. Avec l'aide d'autres «résistants» comme les frères Venturi, ils aident Gaston Defferre à prendre la mairie de Marseille, d'abord au détriment des collabos, puis des communistes. Le clan Guérini incarne la face sombre et cachée du defferrisme. Ils sont aussi les pionniers de ce trafic de drogue qui, peu à peu, devient l'activité principale du grand banditisme et aboutit à la French Connection. .

Cet épisode de « Les parrains de la côte » est co-produit par Initial Studio et Comic Strip Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les parrains de la côte » produite par Comic Strip Production, écrite et réalisée par Thierry Aguila. Avec la voix d'Olivier Marchal.

Bonne écoute !

Crédits du podcast

Production exécutive du podcast : Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic assistée de Louise Nguyen

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Illustration : Initial Studio