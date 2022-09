À travers Fargette, c’est un peu toute l'histoire de Toulon et du Var, département le plus corrompu de France, qui est racontée.

D'après ceux qui l'ont côtoyé, Jean-Louis Fargette était un voyou sans grand relief, loin d'avoir la personnalité, la stature de son mentor Louis Régnier. Mais les femmes le trouvaient extrêmement séduisant et, en s’appuyant sur un noyau dur d’amis, il a réussi à s'approprier toute la région, à devenir un mythe. À travers Fargette, c’est un peu toute l'histoire de Toulon et du Var, département le plus corrompu de France, qui est racontée. Le rugby, la politique, Yann Piat, le Front national… Jean-Louis Fargette a été l'instrument efficace d'un clientélisme semi-mafieux presque caricaturalement méditerranéen.

Cet épisode de « Les parrains de la côte » est co-produit par Initial Studio et Comic Strip Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les parrains de la côte » produite par Comic Strip Production, écrite et réalisée par Thierry Aguila. Avec la voix d'Olivier Marchal.

