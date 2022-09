Avec Jacky le Mat, on est en plein dans le contraste entre le mythe et la réalité.

Jacques Imbert, dit «Jacky le Mat» doit son aura au fait qu'il ait survécu en dépit de toutes les guerres de succession auxquelles il a participé. Avec Jacky le Mat, on est en plein dans le contraste entre le mythe et la réalité, les faits et la fiction. Tout le monde le considère comme le dernier parrain de Marseille, mais lui affirme qu'il n'est qu'un paisible retraité. Malgré son casier vierge, on lui prête les pires faits d'armes. Proche de Blémant, puis de Zampa et enfin du Belge, il a su retourner et renverser les alliances pour toujours rester dans le bon camp.

Cet épisode de « Les parrains de la côte » est co-produit par Initial Studio et Comic Strip Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les parrains de la côte » produite par Comic Strip Production, écrite et réalisée par Thierry Aguila. Avec la voix d'Olivier Marchal.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Crédits du podcast

Production exécutive du podcast : Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic assistée de Louise Nguyen

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Illustration : Initial Studio