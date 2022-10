Dernier parrain d'envergure à avoir été assassiné, Francis le Belge était l'image parfaite qu'on se fait du parrain, qui ne vit que pour son aura, son influence et sa personnalité. Avec le Belge, on est en plein western. Ses jeunes années, il les a consacrées à devenir le tireur le plus rapide de l'ouest… de l'Huveaune. Parvenu au sommet, il a dû assumer ce titre dit de «parrain». Le jour de sa mort, la légende prétend qu'il aurait écarté les bras en croix alors que les balles le traversaient.

Cet épisode de « Les parrains de la côte » est co-produit par Initial Studio et Comic Strip Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les parrains de la côte » produite par Comic Strip Production, écrite et réalisée par Thierry Aguila. Avec la voix d'Olivier Marchal.

Bonne écoute !

Crédits du podcast

Production exécutive du podcast : Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic assistée de Louise Nguyen

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Illustration : Initial Studio