Dans l'Ain, un jeune berger est retrouvé mort, il a été mutilé et violé. Une dizaine d'autres crimes similaires ont été commis un peu partout en France. Les soupçons se portent très vite sur un vagabond.

«Comment être certain de ne pas avoir à faire à un fou ?»

1895, quelque part dans l'Ain, on découvre le cadavre d'un jeune berger, mutilé, violé. Un crime atroce qui présente cependant des similitudes avec une dizaine d'autres commis un peu partout en France. C'est ce que va découvrir Emile Fourquet, juge d'instruction, qui se lance ainsi à la poursuite de Joseph Vacher, vagabond et aliéné, à l'origine d’une véritable psychose en cette fin de siècle.

Les crimes de la Belle Époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Zeaux Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Zeaux Production et Toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Christine Bouteiller.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Johanna Lalonde.