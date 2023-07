«La violence des coups est manifeste, les têtes des victimes ne tiennent plus que par une vertèbre ou autre tellement elles sont égorgées.»

En 1887, deux femmes et une enfant sont retrouvées assassinées dans un appartement parisien. La police parvient à arrêter le suspect principal, Henri Pranzini, à Marseille… Grâce à un procès mémorable, Pranzini, surnommé le «chéri magnifique» ou le «tueur de courtisanes», enflamme l'imagination de toute une époque.

Les crimes de la Belle Époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Zeaux Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Zeaux Production et Toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Christine Bouteiller.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Johanna Lalonde.